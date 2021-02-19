有些人年輕時沒人追，反而年齡稍長，桃花越來越旺，追求者越來越多。唐綺陽在YOUTUBE「唐綺陽官方專屬頻道」分享，雙子座、處女座、天秤座、雙魚座、摩羯座的桃花會「越老越多」，至於要多老？唐綺陽分析大齡有分幾個階段，第一個是30歲，因為「土土合相」是一個節點，再來就是37、38歲，此時也有一個很重要的星象，人在這時也會有一個轉折點，不同的階段會發現不同的自己，讓桃花運也有所改變。

▍1.雙子座

雙子座年輕時是造型界的神農氏，什麼服裝都敢穿，什麼髮型都敢剪，什麼髮色都敢染，不過雙子女越老越知道自己適合什麼造型，不再奇裝異服。他也是十二星座中最不把歲數放在眼裡的，不可能從他們那聽到「我老了」，因為他們覺得自己永遠是個小女孩，不管幾歲都保持年輕的心，積極的遊山玩水、運動，也很熱衷美容。雙子女可說是「逆生長」，更年期發生在二、三十歲，比較容易情緒化，但隨著年紀越大，性格反而越沉穩，不隨便發脾氣了。

▍2.處女座

處女座習慣管理、約束，可分為律人、律己兩組人，若是律己的這組人，能把自己外表維持很好，桃花就可以從年輕時延燒到老。而且他們的外表的確是凍齡女神，在戀愛或家庭中又很願意犧牲奉獻、擅長忍耐，也滿有手段跟身段，完全知道對方需要什麼，就算會犧牲自己也在所不惜，這樣的處女座當然會有桃花，就算當小三也可以當得很專業，維持很久。處女座年輕時比較神經質，有點年紀後變得非常得體，出得廳堂、進得廚房，又能幫男方衝事業，是最好的賢內助，感情上比雙魚座還能犧牲奉獻，因此越老越有桃花。

▍3.天秤座

年輕時的天秤座看起來像大家閨秀，其實是個女漢子，因為性格彆扭、有潔癖，又是工作狂，常常把對方嚇跑，但年紀越大，天秤座就比較柔和了，因為他知道事情不見得會完全照著他的心意走，也比較懂得柔軟，女人味這時才飄散出來。天秤很懶，如果沒人看的話完全懶得保養、懶得打扮，一不小心就讓外表「走鐘」，所以越老越有桃花的天秤，肯定是還在職場的天秤，或是他產生危機意識，開始積極保養，這樣的天秤不管年紀多大，都能維持最佳狀態，所以對天秤來說有危機感是好的。

▍4.雙魚座

雙魚座心中一定要有一個人設，是他想演出的某個角色，如果要演少女，眼神就真的可以飄出無辜的氣質，跟他年紀多大完全沒關係。雙魚座很喜歡運動、練瑜伽，一般來說真的都維持得不錯，許多雙魚女有身分地位後，依然擁有少女心，也不避諱談姊弟戀，但他們只想享受戀愛，不會走進婚姻，年紀大的雙魚不再不切實際，會找一個合適的伴，反而能長長久久。

▍5.摩羯座

摩羯是年輕時老著等，越老越年輕、越老越美的星座，畢竟摩羯的關鍵詞是「經典」，經典就是要靠時間來換取，內斂的魔羯女年輕的時候，是一個沒有存在感的人，因為他自制力強，而顯得很沈悶，不過摩羯的內在很溫暖，也想要釋放愛，等到年歲漸長，就像水果熟了以後開始飄散出香味，大家才慢慢發現摩羯座很貼心，跟他在一起很溫暖，外加摩羯還越老越有事業、越來越有身分地位，事業所帶來的氣場，讓他更有魅力。

唐綺陽分享老來桃花旺的星座TOP5

(中時新聞網)