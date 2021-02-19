在美國就業市場數據欠佳，市場對景氣復甦產生疑慮，以及韓國國內每日新確診人數，最近似乎又增加情況下，連兩日收黑KOSPI指數早盤開高走低一度大跌1.5%，並創下三周新低點。不過，午盤過後，投資人進場撿便宜，KOSPI由黑翻紅，最後收3,107.62點，上漲20.96點，漲幅0.68%。

KOSPI在18日大跌1.5％，為近三周來跌幅最大一天，19日因出現反彈，讓周線收紅小漲0.23%。

美國每周新申請失業救濟人數意外增加，讓景氣復甦出現雜音，更讓美股走弱，也拖累韓股早盤表現。

主要權值股都由黑翻紅，三星電子漲0.61％，帶領大盤走高，SK海力士漲5.56%。而網路業者Naver與現代汽車各漲2.58％與2.76％。

目前，韓國有561例每日新確診者，雖比18日621位稍少，但韓國民眾還是擔心疫情有擴大之虞。

疫情當下，韓國政府表示可能會祭出第五輪紓困方案，不過第四輪現金發放計畫還尚未完全完成。

外資賣超3530億韓元，相反地，散戶買超4370億韓元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,105.9韓元，韓元升值0.15％元。

(時報資訊)