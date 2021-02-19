周五國際原油價格進一步走跌，盤中一度重挫2%，投資人擔心因美國南方暴風雪而關閉的煉油廠可能需要一段時間才能復工，將導致原油需求減弱。

目前美國期油下跌1.26%，報每桶59.76美元，失守60美元大關，盤中最低跌每桶58.59美元。

布蘭特期油目前跌0.88%，報每桶63.37美元，盤中最低跌至62.09美元。

在隔夜市場，美國期油收跌62美分或1%，為每桶60.52美元，失守盤中創下的13個月高點62.26美元。布蘭特期油收跌41美分或0.6%，為每桶63.93美元，盤中一度站上13個月新高65.52美元。

分析師表示南方各州這波極凍寒流可能造成美國多達三分之一的原油生產停擺，但現在市場的注意力已經轉向煉油業者可能受到的衝擊。

ANZ Research出具報告指出，市場擔心德州的煉油廠停擺，當地的酷寒氣候已導致大規模停電，以及油井與輸油管道凍結。雖然美國每日約350萬桶原油生產已經關閉，但煉油廠需求不足也可能導致原油庫存在未來數周增加。

美國能源情報署（EIA）周四公布，上周（截至2月12日）美國原油庫存減少730萬桶，降為4.618億桶，創下去年3月來的新低記錄。

花旗則出具報告指出，在夏季的開車旺季到來之前，部分美國煉油廠可能提前進行通常於春季展開的歲修工作。

(時報資訊)