好萊塢巨星湯姆可魯斯(Tom Cruise)與整個《不可能的任務7》團隊，從去年初就陷入地獄般的拍片日常，因為疫情關係導致拍攝斷斷續續，進度大延遲，但阿湯哥對於此片極其重視，堅持必須走到最後，甚至因為工作人員疏漏一個小小的防疫規則，當場飆髒話要開除人，讓全劇組身心俱疲，急需緩衝時間，如今傳出這個僵局即將解套，因湯姆克魯斯必須要《捍衛戰士》續集的上映跑宣傳，勢必得暫停《不可能的任務7》拍攝工作。

阿湯哥代表作《不可能的任務7》拍攝工作出師不利，碰上新冠肺炎在歐洲大爆發，劇組一度受困威尼斯，而阿湯哥身為此片主演及監製，加之製片方投入高度期待與巨額資本，讓他沒有退路，劇組發生過集體確診危機，又有工作人員因未遵守社交距離被阿湯哥當場飆髒話，日前將移師杜拜拍攝，工作人員怕一去就難以回家鄉，因此爆出離職潮，眾人對阿湯哥又是敬畏又是害怕，團隊氣氛差到不行，甚至被眾人形容這過程「宛若置身地獄」，卻無計可施。

如今傳出喘息的空檔即將出現，具外媒綜合報導，湯姆克魯斯成名作之一《捍衛戰士》續集《捍衛戰士：獨行俠》，本預計在去年7月美國國慶檔期就上檔，但因疫情攪局，兩度調動上映時間但仍無法順利執行，最新上映時間改為2021年的美國國慶檔期，而阿湯哥相當堅持不能再等，因此推算時間，現在該是預留時間、投入宣傳造勢的時候，因此他必須暫停《不可能的任務7》進行中的拍攝工作。

如今雖然新冠肺炎疫苗正要開始配送，但疫情告一段落的時間，仍是未知數，但湯姆克魯斯沒辦法考量這些，必須要先佈局開始宣傳，而這對《不可能7》劇組來說是個解脫，只希望一切照計畫走，讓阿湯哥完成決定好的事情，才能暫時喘息。

(中時新聞網)