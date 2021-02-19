美股領跌主要股市，臺股漲高後也跟著回檔，外資續調節賣超但未轉匯出，加上出口商拋匯，支撐新臺幣偏升小區間整理，尾盤央行進場調節後由升轉貶，終場收在28.338元兌1美元，貶值0.8分，臺北外匯經紀公司成交量12.73億美元。

外匯交易員表示，美國就業表現不佳，國際美元應聲走弱，股市也紛紛回檔，臺股一度重挫逾200點，外資擴大調節賣超新臺幣189億元，但並未匯出資金，應是等待再進場時機，且出口商繼續拋匯，提供新臺幣支撐，盤中最高來到27.907元，至於央行守匯態度不變，作價調節後仍回到28.3元價位。

外匯交易員認為，美元先前一波走強，但後繼力道不足，主要因疫情及疫苗結果仍未定，經濟前景也無法太樂觀，金牛年以來，在外資匯入及出口商拋匯齊力推動下，新臺幣升勢延續，短線應是維持區間整理格局居多。至於20日臺灣匯市因補班獨開市，預料如過去的補班日一樣，僅部份實質需求撐場，交易量將偏冷清。

(工商 )