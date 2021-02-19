中油董座辭職一事遭外界質疑「英系壯大」，且傳出行政院長蘇貞昌要重新調整權力結構，蘇貞昌則說明，有關國營事業的異動，都是按照程序進行，並不如外界所說。

蘇貞昌19日出席桃園醫院復原計畫活動，媒體問及中油董事長歐嘉瑞請辭一事，他回應，國營事業是人民資產，並直言國營事業相關負責人的異動，不論是個人因素、屆齡退休，都是按程序進行。

(中時 )