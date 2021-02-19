中油董座辭職遭質英系壯大 蘇貞昌：按照程序進行 23:012021/02/19 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中油董座辭職遭質英系壯大 蘇貞昌：按照程序進行。（蘇揆臉書截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油董座辭職一事遭外界質疑「英系壯大」，且傳出行政院長蘇貞昌要重新調整權力結構，蘇貞昌則說明，有關國營事業的異動，都是按照程序進行，並不如外界所說。 蘇貞昌19日出席桃園醫院復原計畫活動，媒體問及中油董事長歐嘉瑞請辭一事，他回應，國營事業是人民資產，並直言國營事業相關負責人的異動，不論是個人因素、屆齡退休，都是按程序進行。 蘇揆：疫苗採購國外、國內雙軌進行 國營事業吹「暫代風」 政院：蘇揆用人唯才且需適才適所 (中時 ) #蘇貞昌 #進行 #國營事業 #中油董座 #辭職 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中油董座覬覦者眾 草根漢子李順欽內升有機會 23:272021/02/18 財經 歐嘉瑞請辭 中油董座看英系臉色 04:102021/02/19 焦點要聞 疫苗採購迷糊仗 立院要求下周報告 04:102021/02/19 焦點要聞 桃醫大消毒 今起2階段復工 04:102021/02/19 焦點要聞 律師政委再斜槓 羅秉成兼任政院發言人 04:102021/02/19 財經要聞 遭馬曉光嗆信口雌黃 陳時中笑說「耳朵很癢」 10:382021/02/19 政治 國營事業董總缺 勿淪打賞籌碼 04:102021/02/19 財經焦點 中油董座歐嘉瑞請辭 總經理李順欽暫代 04:102021/02/19 財經要聞 邱太三接任陸委會主委 時力痛批：任命涉關說的人完全無法接受 18:452021/02/19 政治 民進黨2024布局起化學變化 學者觀察：拜登讓這大咖想法改變 10:072021/02/19 政治 群聚感染第40天桃醫重啟 陳時中：非常感動 10:182021/02/19 生活 政治熱門新聞 北市長之戰蔣萬安、陳時中誰強 李明賢爆內部民調出乎意料 - 政治 韓國瑜將復出？郝龍斌爆料：最近都在忙一件事 - 政治 國安3巨頭異動 立委爆一段內幕：他委屈了 - 政治 蔣萬安穿「鞋王」遭批辱蔣家門風 黃光芹1句話開嗆 - 政治 政府若進口大陸疫苗你願意施打嗎 最新民調曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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