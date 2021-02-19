美式賣場好市多深受不少民眾喜愛。一名網友表示，與朋友到熟食區發現一款熱銷涼麵，發現店員以4X4組合擺放，友人一看直接糾正是3X4，令他相當疑惑，照片曝光後，2千網友也一起找碴，不少人發現原來最左邊是冷藏冰櫃反射時，都瞬間笑了。

原PO昨（18）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，與朋友至好事多熟食區，意外看到一款涼麵，便馬上對朋友說「這款涼麵很好吃，難怪店員以4X4，16個做排列販賣」，朋友看了看卻打臉「明明就是3X4，12個而已啊！」

好市多涼麵到底是4X4，還是3X4，引發網友熱烈討論。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO當下一頭霧水、滿是問號，不解到底哪裡出了問題，看了很久才發現，原來最左邊的那一排，其實是冰箱冷藏的反射倒影，得知真相後令他大笑「那A安捏？誰跟我一樣眼殘，出來自首！」

貼文曝光後，引發2千多名網友朝聖、找碴，紛紛留言表示「看照片沒毛病，看了留言，嗯，原來是我的眼睛有毛病」、「自首16格」、「真的一眼看過去是4×4」、「我很認真的數了3次，4x4=16」、「你朋友真是會搞笑！視角有問題，他不能考汽車駕照喔」、「玻璃也擦得太亮了吧」。

也有眼尖網友發現，涼麵中最右邊上面數下來第二盒涼麵少了主食蝦子，「以為亮點是沒有蝦子」，令其他網友讚嘆眼力太好了。

(中時新聞網)