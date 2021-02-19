大甲殯儀館東側聯外道路19日動工。（陳淑娥攝）

大甲殯儀館東側聯外道路19日動工，市長盧秀燕等祈求工程順利。（陳淑娥攝）

大甲殯儀館東側聯外道路19日動工，市長盧秀燕主持典禮。（陳淑娥攝）

大甲殯儀館東側聯外道路進行拓寬工程，圖為完工模擬圖。（台中市政府提供／陳淑娥台中傳真）

大甲殯儀館東側聯外道路進行拓寬工程，圖為完工模擬圖。（台中市政府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲殯儀館是海線主要殯儀館，服務範圍從北邊苑裡到南邊彰化，每逢吉日殯葬隊伍眾多，由於東側聯外道路僅4米寬，不僅會車困難且曾造成車輛跌落田間，市府編列總預算3480萬元將道路拓寬為8米，19日舉行動工典禮。市長盧秀燕表示，這是地方10多年來的心願，預計7月下旬完工，道路拓寬後將讓會車不再卡關。

「希望往生者一路好走。」盧秀燕指出，大甲區開元路英才巷是大甲殯儀館主要聯外道路之一，由於道路寬度僅3.8至4.2米，每逢吉日殯葬隊伍眾多，造成交通堵塞、會車困難，甚至曾有車輛因會車跌落田間，屆時完工後帶給甲安埔地區更便捷交通，地方10多年來的心願終於完成。

吳世瑋表示，大甲館是海線主要殯儀館，服務範圍從北邊苑裡到南邊彰化，2020年火化數量3597具，平均1天9.8具，最多可達30具，禮廳最多使用量也達到15間，往來殯葬隊伍非常多，聯外道路拓寬後，將縮短喪葬隊伍通行時間，保障行車安全。

顏金源指出，感謝市府及市議員協助，歷經10多年努力終於定案，此次拓寬工程所需經費由市府建設局挹注，工程經費1623萬3126元、用地費1856萬8000元，共計3480萬1126元，由大甲區公所執行，工期約4個月，預計7月下旬可完工。

今日動工典禮由市長盧秀燕主持，包括民政局長吳世瑋、建設局長陳大田、台中市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌、大甲區長顏金源、外埔區長葉聯慶、台中市生命禮儀管理處長劉振村均出席。

(中時 )