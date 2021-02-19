「韓版杉菜」具惠善2年前跟小3歲安宰賢爆出婚變，去年7月正式離婚，雙方鬧得十分難看，如今安宰賢已經慢慢走出陰霾，具惠善也頻頻爆出有新歡的消息，1月底她更親口證實，日前上節目又再度提到：「我正在戀愛中。」整個人沉浸在戀愛的粉紅泡泡中。

具惠善在節目《秀美山莊》表示，她都會看網路上的惡評，「我都會看，但一點也不新穎，還以為自己（酸民）是有多優秀地成長？」而主持人秀美因為在演藝圈以毒舌聞名，也開玩笑表示，「具惠善性格銳利，會變得沒有朋友，我不要出演妳執導的電影，不然可能會吵架。」

對此，具惠善反駁自己是個性爽快，但秀美反而虧她是瘋子，她也不以為意地大笑，被問到「妳不孤單嗎」，具惠善則回應，「我談很多戀愛，天下男人多的是，我正在戀愛中。」秀美也熱情地說，「要結婚的時候，記得發喜帖給我，我一定要去。」

具惠善發表對酸民留言的看法。（圖／翻攝自KBS）

然而具惠善也坦言，「吃了13年的安眠藥，大腦已經忘了該如何睡覺」，雖然看起來開朗正常，卻飽受失眠困擾，事實上，具惠善婚變後積極復出，活躍在各大節目上，不時透露出自己正在戀愛的消息，1月底才證實已和新對象交往約3個月，還分享自己的擇偶條件是「個子矮的男人」、「知性的男人」，暗酸前夫。

(中時新聞網)