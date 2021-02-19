外傳年金改革要砍向郵政、電信退休人員，行政院也責成交通部修《郵電事業人員退休撫卹條例》，引起郵電退休人員不滿，交通部今強調，郵電退休同仁的待遇低於公務員，已建議不調整所得替代率，這次修改僅是針對一些歧視性的文字，「真的不用擔心」。

交通部人事處長蔡英良指出，行政院退回並指示交通部修正條例，主要是配合兩公約規定，部分文字要做修正。年金改革部分，以往在職拿得多、退休拿得少，經一番折衝計算退休所得替代率，可能變成在職拿得少，退休拿得多。他強調，2個方案算下來，拿到的錢是差不多的，預計3月才將修正案送到行政院審核，政院點頭才會送立法院。

不過，由於郵電事業人員退休金偏低，蔡英良說，相關條件比公務人員差的條件下，交通部仍會向行政院爭取不調整。

蔡英良表示，現在適用《郵電事業人員退休撫卹條例》的人員，中華郵政在職有9621人、已退休1萬2157人，中華電信已退休1萬5011人、陽明海運已退休13名人，合計3萬6802人。

(中時 )