【旅遊經 洪書瑱報導】

新春過年期間總想要試手氣，感受自己是否好運到？現在住房也可以試試看自己是否有好運可享優惠！各家飯店業者在春節連假甫結束之際推出不同好康，民眾可以看看自己是否在好運名單內，其中好運獎──天成文旅-繪日之丘自即日起至2021年4月29日止，推出「連名帶姓」住房專案；台北新板希爾頓推高年級生好康「講」，針對60歲樂齡族群推優惠；美侖商旅即日起推出全新「美刮必中」優惠住房專案，甚至最低房價有可能只要千元。若不想試手氣，台北喜來登即日起至6月30日前入住米其林推薦四間黑房子殊榮的飯店客房，每人每晚＄1,515元起，即可享用價值1,540元的「Buffet之王-十二廚」自助早餐！

飯店住房也能試手氣享好康。（旅遊經提供）

飯店住房也能試手氣享好康。（旅遊經提供）

往中南部走，位於阿里山山腳下的「天成文旅-繪日之丘」，即日起至2021年4月29日止，推出「連名帶姓」住房專案，專案價格經濟客房 2,300元起、親子三人房 3,400元起、溫馨家庭房 4,300元起，凡姓名中有「天、成、文、旅、繪、日、之、丘」任一字同音的消費者，於周日到周五入住預訂此專案，姓名同音一字可再折抵房價500元，兩字同音每房至多折抵1,000元，其中經濟客房每房最低1,300元起，等同兩人同行含早餐每人＄650元起，還可使用天成文旅-繪日之丘全新登場的嘟比碰碰車設施。適合欲前往阿里山花季的民眾使用。

住宿期間內依房型規定入住人數贈送早餐，享受繪日珈啡提供的特色早餐，住客還可於每日下午3點至晚上7點半推出「茶聚」免費享用阿里山的高山茶與道地的茶點，每日早上10點至晚上10點免費使用飯店七樓星空童樂室，包含無限量享用現場共多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機等。

圖：各飯店提供

(中時新聞網)