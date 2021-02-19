台中市議員吳瓊華（左三）邀集運動局等單位會勘烏日區游泳池，盼增設軟硬體設施，藉以提高民眾使用意願。（吳瓊華提供／林欣儀台中傳真）

斥資1億3000萬元興建的台中市烏日游泳池因場內設施陽春，啟用至今使用率明顯偏低，引發地方詬病，為提升民眾使用意願，市議員吳瓊華去年邀集相關單位會勘，盼增設烤箱室、蒸氣室等設施，19日二度邀集各單位會勘，盼增設通風設備與無障礙設施，透過軟硬體設施改善的方式，盼增加泳池使用率。

設置在烏日區焚化爐旁的烏日溫水游泳池興建過程歷經波折，所幸經前後3任縣市長持續推動，終於在2016年7月開放使用，吳瓊華不滿的說，同樣是使用焚化爐回饋金興建，烏日游泳池與南屯文山游泳池、后里游泳池內部設施卻大相逕庭，也因此使得民眾使用意願偏低。

吳瓊華進一步說，其他區的泳池內部設有按摩池、水療池、烤箱室、蒸氣室等，有的甚至有親子滑水道，幾乎與民營游泳池設備差不多，民眾使用意願當然高，她去年要求運動局增設相關設施，獲得善意回應，包括烤箱室、蒸氣室與熱水池、置物櫃、看台等設施都在本月15日完成啟用。

吳瓊華說，除了這些設施，民眾仍希望在游泳池上方增設窗戶排風扇、增加對流，並更新SPA池設備、變更2個水道從原本的200公分深水道為120公分淺水道，以滿足更多年齡層民眾需求。

運動局長李昱叡表示，經爭取體育署前瞻計畫補助，將先針對烏日游泳池進行改善，目前已獲盥洗室動線改善工程、新設無障礙設施工程等項目核定，預計上半年動工。此外，為提高使用率，包括泳池周邊環境、交通動線指引標誌及空調、淋浴設備等，也都持續更新。

(中時 )