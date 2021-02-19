農會選舉21日登場，芎林鄉農會19日爆發文宣爭議。（莊旻靜攝）

農會選舉21日登場，芎林鄉農會再爆爭議，由現任農會代表余福順19日以傳單夾報方式，質疑芎林鄉農會總幹事林冠伶聘用自家人擔任農會幹部、職員，以及買賣土地及烘乾機、年終獎金等12項事蹟，林冠伶19日逐一反擊，與農會理事長范振欽提告妨害名譽，以免農會聲譽受損、出現擠兌效應。

余福順為上山村農會代表參選人，該村目前為8搶6的局面，他表示，以現任農會代表的監督，登載於文宣的內容均為事實，若對方認為有毀謗，也可去提告。他的質疑包含林冠伶聘用自家姊妹分別擔任信用部、供銷部主任、兒子女友為農會職員等；農糧署補助烘乾機經費卻自費採購、農倉土地未向國有財產署承購而承租，農會超市出租經營卻沿用農會招牌；向農業金庫借多少錢？經濟事業損益僅30萬餘元盈餘等。

林冠伶表示，農會人事管理辦法於2018年4月12日修訂，總幹事不得升任3等親為主管，但他的姊妹分別在農會服務40、30餘年，早於修法的前幾年，即報請主管機關升職，其兒子同學也是經考試合格前往農會任職，並無不妥。

另烘乾機農糧署雖有補助，但林冠伶解釋，現購台製烘乾機價格約1850餘萬元，仍比符合農糧署、扣除補助後的機型所須自費的2100萬元還便宜；另余福順提及經濟事業損益僅30萬餘元，卻未提金融事業部門1600萬餘的盈餘，她反擊余福順毀謗農會名譽，為恐造成擠兌，范振欽、林冠伶及常務監事宋協展也將告余福順妨害名譽。

林冠伶也解釋，2015年確實有向國財署申購土地，但因中間有一條水溝，卻未能取得廢水證明，因此僅能承租。對於農會年終獎金的部分，林冠伶也說，2019年度比2018年度還多編100萬，絕非余福順所指的不敢承購。

林冠伶一度哽咽的說，不解余福順為何仍抹衊她與農會職員的努力，至於農會超市委外經營卻仍沿用招牌的部分，因人事成本考量委外，合約3月到期，1月開會時通過繼續委外並將拆除農會招牌。

另農業金庫借款8889萬6千餘元的質疑，林冠伶解釋，農會購買土地1.1億無借款，但建廠房與乾燥設備向農業金庫借款8889.6萬元，也已備妥第1期本金攤息，未來逐年還款不成問題。余福順另質疑農會斥資500多萬興建廚房卻成蚊子館，林冠伶也反駁，舊穀倉作為食農教育場所，花費約106萬餘元，經常辦理各項活動。

余福順則指，全台包含竹縣各農會均採購農糧署補助的烘乾機機型，不解芎林鄉農會堅持台製，也未妥善宣導，他的質疑很合理。余福順表示，他基於農會代表的監督職責，發文質疑農會的行為均有所本，且以事實登載，若有毀謗，對方也大可提告。

(中時 )