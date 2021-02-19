法國汽車製造商雷諾(Renault)周五宣布，隨著扭轉虧損計畫啟動，去年下半獲利率和銷售皆開始復甦；然而該車廠在新冠傳染病下，全年仍報出虧損80億歐元(約96.8億美元)；而Refinitiv調查的分析師預測，為虧損74億歐元。

去年七月上任的執行長de Meo正試圖刪減成本，來推進獲利率和銷售。執行長周五警告，2021年仍將是路途坎坷，包括晶片短缺對整個汽車業帶來破壞，但表示隨著獲利率提升，雷諾正在復甦。

de Meo表示，由於公衛危機和電子零件供應短缺問題等不確定性，2021年預計仍很艱困；晶片短缺問題預計在第二季達到頂點，預計今年將影響約10萬輛的生產。

雷諾在2019年已經遭遇1.41億歐元的虧損；2020年由於新冠封鎖措施讓工廠和經銷商停擺，打擊更為嚴重。

雷諾已經在部分車款調高售價；集團在2020年營業利益為負數；雖然下半已有改善，營收成長3.5%或8.6億歐元。雷諾全年營收跌21.7%，為434.7億歐元；銷售量為295萬輛，跌21.3%；營業虧損為19.99億歐元；淨虧損為80.46億歐元。

雷諾雖然在下半年的銷售仍在下降，但降幅較小。

雷諾正在執行裁員計畫，縮減汽車車款項目，以便能擠出更多的研發支出。

(時報資訊)