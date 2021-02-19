大分子生物藥品開發與製造技術業者喜康生技專注在三個生物製藥領域，包括1.為客戶提供合約製造代工服務(從細胞株開發到商業量產，並提供法規諮詢及送件服務)、2.開發自有生物相似藥產品線、3.生物製劑新藥合作與授權。喜康在今日宣布公司名稱已正式變更為「伊甸生物醫藥股份有限公司」。

伊甸生醫董事長暨執行長黃瑞(王晉)表示，伊甸生醫仍以目前的公司結構持續營運，所有業務窗口並無任何變動，對我們來說，這是個令人興奮的改變，此與時俱進的定位策略有效地鞏固了我們作為醫療保健業全球領導者的地位，而對創新療法的專注與需求，此刻更勝以往。

黃瑞(王晉)說，一路走來已獨立開發許多獨特且專業的技能，作為公司產品組合及服務CDMO客戶所需。儘管公司使命與願景始終如一，還是抱持著高速成長的強烈期望，並期許公司能成為全球生物製劑開發最優質與前瞻技術平台的代名詞。

(時報資訊)