藥華藥(6446)與美國Athenex完成簽署增修Klisyri(Tirbanibulin，代號KX-01)授權合約，就原合約的授權範圍新增日本及韓國，並將適應症擴大至皮膚癌及所有皮膚科適應症。

Klisyri已在2020年12月14日獲得美FDA核准用於治療局部治療面部或頭皮的日光性角化症(Actinic Keratosis, AK)，並於2021年2月18日透過Athenex公司在美國授權的合作夥伴Almirall公司在美上市銷售。

藥華藥執行長林國鐘博士表示，Klisyri獲得了美國FDA批准，相信Klisyri將顛覆和改變日光性角化症的治療模式，並為亞洲患者，尤其是在台灣、日本、韓國、馬來西亞和新加坡的患者，提供非常好的選擇。

藥華藥與Athenex公司前於2011年12月8日簽訂授權契約，取得Tirbanibulin在台灣、新加坡、馬來西亞、香港、澳門及中國使用於治療包括牛皮癬在內之非惡性皮膚科適應症之專屬授權；並取得Tirbanibulin在台灣於治療日光性角化症之專屬授權。此次增修合約是就原合約的授權範圍新增日本及韓國，並將適應症擴大至皮膚癌及所有皮膚科適應症。藥華藥將依照合約支付Athenex公司前金(upfront payment)、法規里程碑費、銷售里程碑費，及按總銷售淨額一定比例計算銷售權利金。

(時報資訊)