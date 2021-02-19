韓國財政部19日表示，由於近期新確診者病例激增，韓國國內需求與就業市場環境依然嚴峻，故韓國經濟還是面臨著不確定性。

韓國經濟財政部(Ministry of Economy and Finance)表示，在出口強勁，製造業與投資體質正在改善中，但服務業還是很糟糕。

這份每月發表的財政綠皮書指出，由於韓國內需持續疲軟，就業數據急劇惡化，實體經濟正面臨不確定性，要歸咎於疫情擴散與更嚴厲社交規範所至。

由於全球對晶片與汽車強烈需求，韓國元月出口年增11.4％。至於韓國工業生產，消費與投資都在2020年12月開始逐步成長，市場也認為景氣已出現復甦跡象。

但是，服務業還是在水深火熱中，2020年12月的服務業生產數據卻月降1.1％。

還有韓國元月就業市場中，已連續11個月都出現工作數量持續減少狀況。光是元月一個月就減少近百萬個工作，創下22年來新紀錄。

不過這份綠皮書還是樂觀期待，儘管目前景氣不明，但在疫苗推廣漸入佳境與主要大國更大規模紓困計畫幫助下，全球經濟還是可以再站起來的。

(時報資訊)