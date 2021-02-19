統一超(2912)7-ELEVEN代表6000店里程碑的「鳳儀門市」落腳高雄市鳳山區，為首家結合建築美學、智能科技、節能設備、綠色生活及複合業態全新永續店型，7-ELEVEN鳳儀門市將於2021年2月20日開幕。

7-ELEVEN「鳳儀門市」籌備期超過半年，援引當地知名古蹟「鳳儀書院」定名，整體設計概念為「7-ELEVEN永續經營 鳳儀展翅」，門市外觀有如一展溫暖的羽翼，獨特的造型設計加上綠樹、植栽，呈現出生活與自然共存的現代感，將7-ELEVEN營造為有質感的生活空間，陪伴消費者提供能夠充分休憩、體驗與品味的場域，希望讓每位消費者都能在7-ELEVEN的舒適「羽翼」下停留休息。

再者，鳳儀門市亦綠化戶外空間，結合種植台灣樟樹原生植物，門市內空間設計以河川為發想，白、綠主色調象徵川流全景，運用河川彎曲的弧形元素貫穿室內，藉由柔和、優美和跳躍線條延伸視覺效果，呼應外觀的羽翼設計，鳳儀門市營業面積共82.3坪，依據不同休憩情境，規劃位於綠草坪上的戶外花園座位區、2人~12人共同桌的室內座位區、啤酒BAR座位區等，總計共55席座位。

為達到智能消費更方便，鳳儀門市導入X-STORE的「自助結帳系統」，不僅具OPEN POINT會員累點功能，結帳時也可使用多元支付模式，減少門市高峰等候時間，滿足消費者快速結帳需求；且數位活動海報OPEN! CHANNEL設有14台，使用三星高規格ALL IN ONE智慧型數位螢幕，內建4K AI影像處理器，提供絕佳4K影像畫質，依所屬貨架位置推播活動影片或海報；鳳儀門市同時設置高雄市最新型「第三代自動回收機」，能主動辨識瓶罐材質與形狀、回收速度快，4支寶特瓶即獲得消費折抵回饋金1元，將資源回收融入消費者日常，傳達綠色環保、永續經營的重要性，成為消費者日常便利回收的平台。

因應鳳山社區多元發展，有繁榮的特區與新興重劃區，在門市商品結構上導入複合類別，有K.Seren美妝、博客來、現打啤酒、(果)子屋及嚴選素材鮮物提供多樣化的冷凍生鮮，滿足消費者多元需求。

(時報資訊)