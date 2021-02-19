10日小年夜凌晨，屏東縣台一線新潮州大橋北上車道發生一起人牛交通事故，一輛小客車撞倒一頭牛，車子板金凹損，引擎嚴重受損。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

10日小年夜凌晨，屏東縣台一線新潮州大橋北上車道發生一起人牛交通事故，一輛小客車撞倒一頭牛後，牛倒地不起，車主卻肇事逃逸，警方調閱監視器後找到車主，車主及飼主最後決定互不提告，不過警方認為雙方有違法，仍告發開罰。

車禍後牛雖然未被撞死，不過頭部受到重創，警方找到吳姓飼主，聯絡業者載送至台南屠宰場處理。警方調閱監視器後循線找到肇事林姓車主，他表示，他開到一半，突然一隻牛衝了出來，他來不及反應，左車頭與牛頭對撞，撞擊猛烈讓他嚇一大跳。

他看到牛癱倒在地，一時心裡害怕，便駕車離開。他說，雖自他的車板金凹損，引擎也嚴重受損，無法再使用，不過因為案發後他離開現場，未即時處置，覺得自己有錯，不會對飼主提告求償。

吳姓飼主則說，他因未善盡圈養責任，導致「牛逛大街」發生車禍，所幸車主沒有受傷，自己確有理虧，實屬大幸，不會對車主提告求償；雙方互不提毀損告訴及求償，調解成立。

雖然雙方互不興訟求償，內埔警分局仍對雙方告發開罰，吳姓飼主因「疏縱禽畜在道路上奔走」，妨害交通，依《道路交通管理處罰條例》開罰300至600元；林姓車主「肇事雖無人傷亡，但未依規定處置」，也依道交條例開罰1000至3000元。

內埔警分局長蔡耀順表示，畜養動物應善盡馴養責任，避免動物出入道路，影響用路人權益；另用路人發生交通事故，也應採取必要措施，報告警察機關及不得駛離現場。

(中時 )