新任國防部長邱國正。（資料照片）

【現場直播】蔡英文重整國安團隊？ 總統府召開記者會說明

近來曾傳出府院國安相關人事異動風聲。總統府剛剛發布最新訊息，今（19）日17時30分於總統府新聞中心召開記者會，就新一階段國安團隊的任務與隊形的再部署進行說明。

總統府宣布，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長，據了解，現任國安局長邱國正將接掌國防部長，國防部長嚴德發則將轉任國安會諮詢委員。

蔡英文重整國安團隊。（中時新聞網直播）

總統府發言人張惇涵表示，這四位新布局成員都有共通特點，分別是高度專業、宏觀視野、經驗豐富老將、符合新階段國安團隊需要。至於，為何在今日宣布，他強調，政府人事都是因應國家現階段跟下階段需求、權衡國際局勢之下做出決定，因此總統在農曆年前進行思考與各界徵詢，並與蘇貞昌院長討論，於近日做出決定，人事布局都是定案後進行發布，而新的國安人事案將於下周立法院開議前完成交接。

然而，蔡英文在9日召開國安高層會議，就區域局勢安全、疫情等議題進行討論。首先，她表示，在美國政權轉換後，台美關係依然穩定，可以從我國駐美代表蕭美琴赴美國總統就職典禮，以及美國國務卿、國防部長等人發言可以看出，美國的政黨輪替並未對雙方的關係造成影響。

其次是區域安全，蔡英文表示台海關係已經從兩岸的問題，擴大成為與印太區域的和平穩定息息相關，台灣也與相關國家保持密切聯繫，請國人對於台海安全保持信心。

(中時新聞網)