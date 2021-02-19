圖為一般孕婦產檢照超音波照。（鈞安婦幼聯合醫院提供）

針對變性網紅「罔腰」自曝懷孕3個月，還曬出孕肚及超音波照。鈞安婦幼聯合醫院院長、不孕症名醫林克臻今（19）日指出，目前全世界並無這樣人體試驗，更別說台灣可能沒有合法的人工生殖機構願意做這類又捐卵、又無子宮的受孕試驗，而且一般的臨床實驗依常理來說都是不收費的，直言此事令醫界與民眾都很匪夷所思。

在不孕症領域鑽研已久的林克臻提到，如果不孕症的家庭想要孕育下一代的話，其實是可以考慮試管嬰兒的方式，試管嬰兒在台灣其實已經是很成熟的一項技術，但是同性夫妻的部分就比較具有挑戰性。如果是女女的情況下反而是比較容易一些，找到精子捐贈者後，完成人工授精或是試管嬰兒，就可以擁有一個健康的寶寶。

林克臻解釋，若為男男的同性夫妻，或是男生變性為女性的情況下，因為先天的因素不完備，沒有子宮與卵巢，就算有捐卵者並成功完成體外受精的步驟，由於腹腔內著床子宮外孕成功的機率是微乎其微，因而在沒有代理孕母的協助下寶寶也是無法孕育成功的。

林克臻指出，正常懷孕是精子經由陰道子宮頸到子宮，如果卵巢有排卵，精卵結合發育成胚胎，在子宮著床是正常懷孕；「罔腰」本身沒有卵巢、子宮要懷孕，必須要借卵，但又沒有子宮，就要將受精卵放置腹腔，但著床位置很不容易尋找，放進去的胚胎容易被排擠掉。

針對「罔腰」曬出超音波照，他研判，看照片好像是寶寶在羊水，但在男性腹腔裡很難找到這樣構造，況且在腹腔著床，危險性非常大，就算著床也容易造成子宮外孕。因此需請她提供事實上的照片從哪裡來佐證。

林克臻認為，推動代理孕母的立法才是需要社會來關心的議題，目前台灣代理孕母的法規限制仍未鬆綁，對於許多不孕的家庭或是想要擁有下一代的夫妻也是在殷殷期盼。如果修法後可以對於代理孕母做出規範，合法的程序，明確的權利與義務，才能讓有想要有下一代的不孕家庭有一個希望的曙光。

(中時 )