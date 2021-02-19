陳威全今三度當爸。（翻攝陳威全臉書）

陳威全去年父親節宣布老婆Jenny懷上第三胎，繼老大「咖喱」、老二「咖啡」兩個愛子後，Jenny今順利產下重達3080克的第三胎，他在社群網站開心發文，「看到你的第一眼，聽到你的哭聲，說不出來的感動，很感恩能夠成為你的爸爸，謝謝你沒有讓媽媽拖很久，辛苦老婆了」。他表示由於Jenny還未到3月的預產期，因此今凌晨3點左右羊水突然破的時候，全家人手忙腳亂，陳威全趕緊陪老婆赴醫院待產。

(中時 )