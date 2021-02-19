陳威全三度當爸 社群報喜「說不出來的感動」 16:422021/02/19 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳威全今三度當爸。（翻攝陳威全臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳威全今三度當爸。（翻攝陳威全臉書） 陳威全去年父親節宣布老婆Jenny懷上第三胎，繼老大「咖喱」、老二「咖啡」兩個愛子後，Jenny今順利產下重達3080克的第三胎，他在社群網站開心發文，「看到你的第一眼，聽到你的哭聲，說不出來的感動，很感恩能夠成為你的爸爸，謝謝你沒有讓媽媽拖很久，辛苦老婆了」。他表示由於Jenny還未到3月的預產期，因此今凌晨3點左右羊水突然破的時候，全家人手忙腳亂，陳威全趕緊陪老婆赴醫院待產。 胡宇威《辯護人》認最弱擔當 有事「都靠一張嘴」 桃醫今重啟營運 醫護人員：新的開始會更好 (中時 ) #陳威全 #Jenny #說不出 #感動 #第三胎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王彩樺18歲女兒太正了 PTT網友全戀愛狂喊岳母 15:212021/02/19 娛樂 過年為這檔事險與丈夫翻臉 名嘴：完全無視我的存在 12:132021/02/19 娛樂 永和博愛陸橋升級無障礙 新北河濱友善電梯添至13座 12:402021/02/19 寶島 《傳產》實體店面質變ing 數位華麗轉型加速 17:222021/02/19 財經 疫後再出發 逾6成台灣零售商家將重啟展店 10:452021/02/19 財經 昔中職球星陳冠任 轉戰北市府當技工 20:112021/02/19 體育 寫歌加持求婚戲陳謙文祝王樂妍好孕到 04:102021/02/19 娛樂新聞 國營事業董總缺 勿淪打賞籌碼 04:102021/02/19 財經焦點 新手奶爸 鄭鎧文責任感更重了 04:102021/02/19 運動天地 G-League》林書豪傷癒替補上場 照飆27分領勇士連勝 08:222021/02/19 體育 德州宛如第三世界 一度百萬人停水停電 參議員竟度假去了 10:052021/02/19 國際 娛樂熱門新聞 罔腰爆變性3年公開巨肚懷孕了 前男友鳳梨5點爆氣回應 - 娛樂 王大陸貼臉又摸又抱最美香妃挨酸吃豆腐 李沁深夜吐8字真實心聲 - 娛樂 製作單位忘打碼 旗袍正妹脫完絲襪直接走光 - 娛樂 關之琳慘遭老友出賣 一張無P照讓她58歲素顏殘酷現形 - 娛樂 和王祖賢論及婚嫁卻爆私生子喊卡 齊秦錯失摯愛17年後現況曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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