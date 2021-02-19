農曆春節假期剛結束，緊接著3天的228連假即將到來，高雄義大遊樂世界為回饋遊客，原本只在春節連假才有的「雙人888元」超值門票，現在228連假繼續加碼放送，只要在2月27日至3月1日這3天雙人入園，即享有票價888元的特價，原價899元的門票現省910元，比買一送一更划算。

此外，義大Outlet Mall的「週週抽萬元購物金」活動也持續推出，活動只到3月1日止，還沒到樂園遊玩及血拚購物的民眾，最後228連假期間千萬別錯過。

義大遊樂世界今年新春推出全新遊行「牛仔大冒險」，絢爛花車及精彩特技演出相當吸睛，讓遊客紛紛拿起手機搶拍畫面。

另義大遊樂世界今年把「全台唯一飛行雙劇院」升級，除欣賞實境影片「飛越台灣」一次看遍台灣19處美景，還有全新動畫影片「環遊世界大冒險」，觀眾能跟著可愛吉祥物穿梭在世界5大洲欣賞各地美景，一個設施獲得雙重體驗，寓教於樂同時也滿足「出國慾」。

除了「環遊世界大冒險」能感受到「偽出國」之感，也能到義大Outlet Mall的「5大超夯打卡點」拍照感受到國外氛圍；包含歐洲浪漫童話風的彩色小屋「魔法時光鐘」、由25萬顆LED燈環繞的「星悅光廊」、如流星雨般落下的「星織光瀑」及環抱義大吉祥物表達愛意的「點點心義」；而義大Outlet Mall「羅馬天幕」廣場有氣勢奔騰的希臘神像，不用出國也宛如置身歐洲，還沒打卡拍照的民眾，可趁228連假把握機會。

(中時 )