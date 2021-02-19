住在台中市烏日區、多年來飽受憂鬱症所苦的陳姓女子，農曆年間因與家人發生口角，竟獨自跑出門，到住家附近的停車場意徒上吊，所幸她的家人擔心陳女發生意外，緊急通報警方協尋，及時救回陳女寶貴性命。

烏日警方表示，日前接獲一名張姓女子報案，她表示因與女兒發生口角爭執，女兒一氣之下跑出門，之後還透過通訊軟體告知欲輕生，接著就失去聯繫，很擔心女兒發生意外，希望警方協助找人。

警方表示，因事態緊急，立即啟動緊急定位，機警的員警還特別找來能與女子談心的人，並持續發送簡訊、除可親情喊話，並藉以確認陳女所在位置，最後終於查獲女子在烏日區一處停車場附近，立即前往該處尋人。

料想不到的是，員警趕抵現場時，赫然見到陳女脖子上緊緊纏住繩索、精神恍惚坐在地上，員警立即趨前協助她解開脖子上的繩子，並通報救護車協助送醫，順利救回一條寶貴性命。

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