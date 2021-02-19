通膨預期升溫，美股隔夜盡墨；恆指今日一路低走，在小米助攻下，尾盤最後半小時揚升，倒升最多124點。
周五香港恆生指數收漲49.46點或+0.16%，為30644.73點。國企股(H股)漲65.24點或+0.54%，為12106.77點。惟科技指數跌0.29%。今日成交金額約2388億港元。
小米尾段由黑翻紅，收漲6.4%，報30.65港元，今日成交金額高達110億港元。午後媒體報導，小米幾乎確定投入汽車領域，由雷軍親自帶領團隊；據晚點latePost報導，雷軍兩度拜訪特斯拉創辦人Musk，公司內部甚至設立汽車研發團隊。
科技股多走跌。騰訊跌0.87%；阿里跌1.30%；美團跌1.02%；眾安在線跌7%。
明星車廠比亞迪跌1.89%，報249.0港元，連二跌。比亞迪自1月15日在港股配售1.33億股定增，每股225港元；周四傳出高瓴資本買進2億美元。
(時報資訊)
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