工業電腦廠研揚(6579)攜手創立「詠和泵浦」品牌的祥昇機電，共同完成雲嘉南地區的移動式抽水水泵專案。透過在抽水水泵安裝支援無線GPS定位的物聯網閘道器SRG-3352，讓維護人員可彈性調配抽水水泵機組，即時於淹水處集中抽水，解決淹水區域的痛點。

農業在雲嘉南地區是最重要產業，境內有許多溝渠及河流，由於河水氾濫時有所聞，政府在河川附近定點安裝抽水水泵，以即時抽水避免成災，但固定式的抽水水泵無法移動，礙於經費及景觀無法密集安裝，若溪水暴漲又急又快，無法短時間對應災害。

若遇到降雨過多、溪水上漲太快，固定式水泵可能遭淹沒，不僅無法抽水，亦可能造成水泵機組損壞，且須整組拆卸進廠維修。因此，研揚此次參與雲嘉南地區的移動式抽水水泵專案，針對上述問題提供解決方案，解決南台灣的防汛痛點。

研揚表示，透過SRG-3352上的GPS訊號定位，精準掌握每台抽水水泵機組的位置，得知某處淹水超過警戒，可立即調撥並集中移動式水泵機組有效抽水。若突然大雨造成溪水暴漲，亦可搭配水位監測設備，於警告時馬上移動水泵機組，避免被溪水淹沒造成損失。

此外，移動式水泵若損壞或故障，可直接將機組開回維修廠，做進一步判斷及維修，加速維修時間。而研揚亦攜手合作夥伴光研智能，因應需求建置中央控制後台，方便負責人員實時間控每台水泵機組狀況，傳回中央控制台上雲端進行大資料分析。

研揚表示，在廣大地區需要布建較多的固定式的抽水水泵機組，採用移動式抽水水泵機可減少一半以上的機組布建，比固定式抽水水泵更加有效率，抽水速度更快、時間更短，同時可調配機組使用頻率，來延長機組使用壽命。

(時報資訊)