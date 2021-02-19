根據美國疾病管制與預防中心（CDC）公布的數據，美國已有超過1500萬人完成兩劑型新冠肺炎疫苗的接種。

阿拉斯加、康乃狄克、新墨西哥、北達科他州與西維吉尼亞州每10萬名居民完成第二劑接種的比例領先全美。

另外將近2500萬人已完成第一劑接種，但莫德拉（Moderna）與輝瑞/BioNTech開發的疫苖必須在完成第二劑接種後才具有完全的保護力。

費城兒童醫院疫苗教育中心主任Paul Offit博士即表示，第二劑疫苗對於達成更長久與更完全的免疫效果至關重要，並有助於預防新冠狀病毒變異。

白宮首席醫學顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）則提出警告表示，德州的暴風雪與和大停電將成為疫苗配發與接種的重大問題。他在接受媒體訪問時表示，某些地方的接種計畫已經放慢腳步，甚至就要停擺，「只要天氣一轉晴、冰雪融化，我們可以派出卡車與人員，就必須彌補這個缺口」。

至於美國何時可以恢復正常生活，白宮新冠疫情顧問Andy Slavitt表示，拜登總統預測美國可能在聖誕節之前恢復部分正常型態是一個「合理的答案」，但他不願給出美國何時恢復正常的時間表，並警告現在仍存在許多未知數，可能破壞預測的最大問題是新出現的病毒變異，以及美國與其他地區對於疫苗接種的遲疑。

隨著疫苖的推出與擴大接種，美國近來疫情顯著放緩，根據約翰·霍普金斯大學統計，目前美國累計確診數超過2788萬人，累計染疫死亡人數超過49萬人。

(時報資訊)