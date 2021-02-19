台中市首度開放小提燈模組檔案，提供民眾下載列印，親子一同享受手作樂趣。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市首度開放小提燈模組檔案，提供民眾下載列印，親子一同享受手作樂趣。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中2021元宵限量牛年小提燈，以桃紅色為基底，搭配金色牛角、鈴鐺、錢幣等，更結合防疫概念，增加口罩配件，造型十分活潑討喜。由於牛年小提燈數量有限，為避免市民朋友索取向隅，市府觀旅局特別開放小提燈模組檔案，提供民眾下載列印，親子一同享受手作樂趣。

觀旅局長林筱淇表示，今年因疫情影響元宵燈會宣布停辦，為增添年味喜慶，仍維持印製限量元宵小提燈，希望藉由小提燈發送，讓大家感受元宵過節氣氛。

林筱淇指出，由於小提燈數量有限，為避免市民朋友索取向隅，今年首度開放小提燈模組檔案，並附上詳細的組裝教學影片，提供民眾自行下載列印，親子在家即可共享手作樂趣慶元宵，比比看誰的小牛提燈最漂亮。

觀旅局表示，牛年小提燈以桃紅色系加紅色新衣，增添年味喜慶，手提把以牛奶瓶為型，搭配喜慶感濃厚金色牛角、鈴鐺、錢幣等，並帶出台中特色美食太陽餅、珍珠奶茶等元素，更戴上粉紅色口罩，展現過年喜氣。

市府於農曆年前公布台中2021元宵限量牛年小提燈，以桃紅色為基底，搭配金色小配件十分出色，更發揮創意結合防疫概念，引起民眾熱烈討論。往年小提燈都在元宵燈會時發放，今年受疫情影響不辦燈會，特別透過區里系統發放小提燈。

2021台中元宵限量牛年小提燈網路下載網址(含組裝影片說明)(網址https：／／reurl.cc／g8Z1mN )。

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