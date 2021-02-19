去年受到疫情影響，暫停招考的中鋼公司，將恢復辦理招考考試，並自即日起接受報名，將於3月份舉行筆試，包括員級和師級人員合計招考503人，以擺脫疫情的困擾。

中鋼公司為因應產線及退休等人力需求，今（110）年委託國立中山大學辦理新進人員公開招考，今（02/19）日開始受理報名，一律採線上報名，報名路徑為中山大學網頁（https://csc2021.nsysu.edu.tw）。

中鋼公司今年新進人員招考，報名期間自110/02/19上午9時至110/03/02下午17時止，定於110/03/27舉行初試（筆試），測驗成績預定於110/05/26在中山大學網頁開放應考人查閱；複試（口試）預定於110/06/17至110/07/05舉行，錄取結果將於110/07/14在中鋼網站開放應考人查閱。

中鋼公司係一貫作業大煉鋼廠，需24小時輪班生產作業，竭誠歡迎認同中鋼企業文化，樂觀進取，體能強健，願接受輪班工作之優秀伙伴踴躍報考，一起加入工作行列。

(工商 )