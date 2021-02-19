台視、三立週日神幻旗艦大戲《天巡者》由賀軍翔、邵雨薇主演，該劇有許多奇幻神仙，也找來李佳穎、周孝安等客串。本週即將出場的「司命星君」由王傳一飾演，劇中他有著強大神力，能協助「鍾馗」賀軍翔一臂之力，讓網友很期待他會是救世主角色。而王傳一和賀軍翔暌違13年再合作，王傳一開心表示：「老友相聚，份外親切」。

賀軍翔、王傳一曾合作多部膾炙人口的偶像劇，像是《惡魔在身邊》、《換換愛》，如今相隔13年再次攜手，帥氣模樣依舊，勾起網友當年追劇的回憶。2人和楊銘威也組成「三個女兒傻瓜」，一見面就大聊爸爸經，也不忘恭喜彼此都當爸。

王傳一自從有女兒後，刻意減緩工作步調，將重心放在家庭，沒工作就在家陪女兒，天氣好時就會帶女兒去公園騎騎車、跑跑步，不希望錯過她的成長過程。他透露女兒最喜歡跟他玩烹飪遊戲，還指定他一定要當客人，女兒自己要當老闆。

而女兒正處於學說話、唱歌的年紀，平常喜歡拿麥克風哼哼唱唱，每一首歌結尾都要飆高音，還常常唱到破音，飆完高音還會說「謝謝」，王傳一只能憋著笑意，給她愛的鼓勵，他更老王賣瓜讚女兒：「這樣有禮貌的小孩實在太可愛了。」

王傳一曾演過美猴王孫悟空、降魔者燕赤霞，這次演司命星君，由於出場時間太短，讓他無法多加施展高超的神力，大嘆「非常不過癮」，喊話導演下次讓他多嘗試其他神職，「不管是哪種仙人，只要是神力非常高強的神仙都好，這樣我才能展現鋤強扶弱的正義角色」。拍攝時，導演要他對著空氣大手一揮呈現高強法力，他對奇幻戲不陌生，很快進入狀況，但他笑說實在太尷尬，喊卡後忍不住笑出來。

王傳一（左起）、賀軍翔、楊銘威在《天巡者》有精彩對手戲。（三立提供）

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