有「坎城的女兒」美譽的日本名導河瀨直美，最新作品《晨曦將至》代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片，同時入選2020年坎城影展。

該片可以說是河瀨直美與自己被收養的真實回憶直球對決，從辻村深月的直木賞同名原著小說的故事為起點，敘述一對相愛至深的夫妻因為不孕症的緣故朝著收養小孩之路前行，中間穿插未婚生子母親的艱辛過程，由於日本社會慣於避談收養小孩的事件，反而讓河瀨直美更勇於敞開胸懷拍攝，希望大家都能更關注這個議題。

永作博美曾憑藉《第八日的蟬》奪下日本影后，她這次在片中飾演一位因為丈夫不孕而毅然決定收養小孩的母親笠原太太，渾身是戲的永作博美完美詮釋了一位溫柔又不失堅強的妻子和媽媽的角色。有趣的是，導演在尚未開拍之前，就暗示永作博美買了一份禮物給飾演丈夫的井浦新，這個舉動也讓永作思考了很久：「後來我才發現在電影尚未開拍之際，其實故事已經在悄悄進行了。」

自己也有著被收養的身世，因此導演河瀨直美不諱言：「我一直在思索自己親生父母在哪？也想找尋自己的根。」所以河瀨也很早就跟《晨曦將至》的作者辻村深月提到：「如果這部電影被拍出來，誰會是我最想讓他們看到電影的人？答案很明顯就是已經離開人世的兩位領養我的父母。」

在選擇領養母親角色，永作博美在跟河瀨直美一見面時，導演就認定非永作博美不可，「雖然原著描繪他是職業婦女但永作卻有一副娃娃臉，即便如此，她擁有一顆鋼鐵之心和堅毅的氣質。所以永作在電影中都不會輕易大哭。」永作博美非常稱職的演出這個角色，讓觀眾覺得她溫暖又充滿同理心。而飾演她丈夫的井浦新雖然演過許多反派角色，但他本人卻有一種討人喜歡的個性，跟銀幕形象截然不同。

該片敘述一場小意外，讓回憶的湧浪侵襲栗原夫婦（永作博美、井浦新 飾）心頭。無法生育的他們透過領養機構收養男嬰朝斗，一家三口住在窗明几淨的高級公寓，與生母片倉光（蒔田彩珠 飾）僅有一面之緣。6年後，一通神祕電話翻攪栗原家的命運，自稱為生母的女人要求栗原夫婦歸還或買下孩子，否則將揭露朝斗的身世。然而當她現身時，卻與當年的片倉光判若兩人。真相未明，警察突然帶著女人的照片上門。電影26日在台上映。

(中時 )