天氣忽冷忽熱是流感好發期，新冠肺炎疫情衝擊下，去年民眾瘋打公費流感疫苗，供不應求，如今中央增撥疫苗到地方，卻因去年底國外有施打疫苗不良反應，加上疫情趨緩民眾心態鬆懈，如今不見民眾搶打疫苗，流感疫苗在各衛生所還有剩，衛生局呼籲長者及學齡前幼兒應盡早施打提升保護力。

年假結束大陸冷氣團接著發威，日夜溫差大，越來越多民眾感冒求診，加上年節期間人群聚集，就怕流感大爆發，苗栗縣政府衛生局呼籲民眾趕緊接種流感疫苗，疾病管制科指出，截至19日，苗栗縣仍有7993劑公費流感疫苗，中央已宣布擴大接種對象，6個月以上尚未接種疫苗的民眾均可接種。

衛生局指出，苗栗縣去年採購13萬6370劑公費流感疫苗，之後中央又陸續增撥9050劑，總計公費流感疫苗為14萬5420劑，自去年開打截至今年2月15日為止，共接種13萬7427劑，整體疫苗使用率已逾94.5％。

大湖衛生所指出，疫苗開打起初民眾瘋搶，流感疫苗供不應求，但去年底韓國爆出有民眾施打流感疫苗後出現不良反應，消息傳回台灣引起鄉親恐慌，就不見民眾瘋搶疫苗的狀況，為鼓勵民眾施打疫苗增進自我保護力，衛生所人員一一打電話給重點族群提醒，民眾還是興致缺缺。

大湖衛生所表示，大湖鄉108年度施打約2000劑流感疫苗，109年度受疫情影響，截至今年初已經打了3400多劑，比往年更多，目前所內還剩約200劑疫苗，配合中央政策全民皆可施打。

衛生局指出，接種流感疫苗後至少需2周才會產生足夠保護力，民眾持健保卡前往83家流感疫苗合約醫療院所及衛生所即可接種，疾管署統計顯示流感重症患者有95％沒有注射流感疫苗，尤其65歲以上長者及學齡前幼兒等重點族群感染風險高，施打疫苗可保護自己生命安全，也可減少防疫的負擔。

苗栗縣政府衛生局為鼓勵公司行號員工集中接種，避免群聚事件發生，只要接種人數達20人以上，便可洽衛生局疫苗專線037-558101或各衛生所諮詢安排設站接種。

(中時 )