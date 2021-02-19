紅遍全球的經典影集《慾望城市(Sex and the City)》，被粉絲奉為兩性關係的「聖經」，而該影集加上2集電影播畢已逾10年，如今確定推出續集，將在HBO Max上映，讓影迷既期待但真的也很怕受傷害，因為飾演靈魂人物「莎曼珊」的金凱特蘿早宣布不會回鍋，如今又爆兩大男主角也將缺席，讓《慾望城市》續集未演先引爆熱議。

金劇《慾望城市》睽違10年確定再續前緣，將在HBO Max上映10集、每集半小時的續篇「And Just Like That」，但敲掉開拍前，就知將上演「4缺1」局面，飾演慾女莎曼珊的金凱特羅早說了自己不會接拍，且早在電影版第三集就拒絕加入，吐露當年遭到眾人霸凌、排擠，拍到電影版《慾望城市2》時已是極限，明確表示：「不要就是不要」。

而如今續集敲定，但據八卦雜誌《Page Six》報導，續集表面上是延續經典，內容絕對不會是原汁原味了，因為缺席的不只金凱特羅，女主角凱莉老公「大人物」的克里斯諾斯，也不會加盟，他近日正跟皇后拉蒂法合作演出《私刑教育》新版影集，正在拍攝中，應該無法抽身在「And Just Like That」演出，當年大人物跟凱莉留下的「婚姻二次機會」，在續集中恐怕難以得到解答。

而噩耗還不只如此，在《慾望城市》飾演米蘭達另一半「史蒂夫」的大衛艾根柏，也不會回鍋，女強人律師的日常勢必再度掀起大動盪，而一口氣缺了3大要角，也讓觀眾在期待《慾望城市》新篇章之餘，擔心續集走味，毀了回憶。

(中時新聞網)