嘉義市消防隊員在大樓後陽台灌救發火燒爆的金爐。（讀者提供）

嘉義市友愛路一棟大樓19日中午突然傳出疑似爆炸的巨大聲響，並冒出火舌，竟是近10個金爐發火，消防人員搶救後撲滅，初步了解，大樓裡有公司開工拜拜燒金紙，疑灰燼悶燒致 金爐發火，確實起火原因由消防局調查中。

嘉義市消防局119指揮中心今天中午11時58分許獲報，友愛路一棟大樓火警，德安消防隊火速趕到現場，1樓後陽台處約有10個金爐燃燒起來，火焰及濃煙不斷竄出，還有「嗶、嗶、碰碰」的爆裂聲響，消防人員灌救約10多分鐘後撲滅火勢。

消防局初查，大樓各住戶的金爐集中放在1樓後陽台，今天有公司開工拜拜燒完金紙後，將金爐放回原處，可能殘火灰燼悶燒加上天氣熱，致金爐又燒起來，並延燒到建物磁磚及電表毀損，燃燒面積5平方公尺，財損約2000元。

消防局表示，確實起火原因正在調查釐清中，籲請民眾拜拜燒完金紙後，務必等金爐內的金紙燒完全、溫度降下來再加蓋，並放置到遠離火源、電源的地方，以免釀成意外。

(中時 )