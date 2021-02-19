新北市政府警察局三重分局所屬光明、三重、大有、二重、永福及長泰派出所等6個派出所新任所長布達儀式，由分局長林故廷親自主持於今(19)日上午9時30分起依序在光明、三重、大有、二重、永福及長泰派出所等6個派出所舉行布達儀式，過程簡單隆重，並邀請市議員、里長、校長及地方各界代表參加，場面熱絡。

優秀生力軍加入三重分局，舉辦新任派出所所長布達典禮。(三重分局提供)

新任光明派出所警務員兼所長吳家森，吳所長是中央警察大學第78期畢業，歷任新莊分局巡官、蘆洲分局福營、中港、德音、蘆洲、延平所所長及本分局大有所所長等職務。

新任三重派出所巡官兼所長龔琦欽，龔所長是中央警察大學第80期畢業，歷任樹林分局巡官、三峽交通分隊長及本分局永福所所長等職務。

新任大有派出所警務員兼所長吳學偉，吳所長是中央警察大學第74期畢業，歷任永和分局巡官、警務員、林口分局文化所所長等職務。

新任二重派出所巡官兼所長黃俊維，黃所長是中央警察大學第80期畢業，歷任海山分局巡官、中和交通分隊長等職務。

新任永福派出所巡官兼所長林旭慶，林所長是中央警察大學警佐班第36期(警專23期)結業，歷任中和分局巡官、汐止分局長安所所長等職務。

新任長泰派出所巡官兼所長楊凱文，楊所長是中央警察大學第81期畢業，歷任刑事警察大隊偵查員、分隊長、金山分局野柳所所長、林口分局林口所所長等職務。

分局長林故廷分別在各所布達儀式中期勉所屬同仁，在新任所長帶領下，能夠秉持局長人民最大、基層優先之宗旨，加強治安、交通與為民服務工作推動執行，不負市民所託，續創佳績。

(中時新聞網)