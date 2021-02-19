台視《綜藝3國智》本週六最新一集邀請王彩樺在財神廟開場，並送上開工紅包討個喜氣。有別於以往象徵性的包一元紅包，這次製作單位準備每人兩百元的紅包，金額一下爆增200倍，讓主持人樂不可支喊：「太多了吧！」納豆伸手撈出兩百元，立刻發揮金馬等級的華麗演技，睜大眼睛的吃驚神情，宛若拿到2萬紅包一般。

隨即關主黃豪平公布遊戲規則，最後結局有可能是全員加薪5％或減薪5％，瞬間讓大家的心情盪到谷底，納豆表示：「大過年的就在講減薪，很不吉利耶！」來賓王彩樺也苦笑說：「這沒有人道一點做法嗎？我一年才來一次，還要減薪喔？」，王少偉便笑說：「彩樺姐，如果我們最後抽到加薪大家就會一起加喔！」，王彩樺聽了稍微釋懷，反倒是Teddy叫苦連天：「好不容易來，結果一來就要減薪。」

為了不讓製作單位集體減薪計畫得逞，大夥再度拿出12萬分的拼勁，納豆也打趣表示這次應該定調為「Teddy生存保衛戰」，還大方的將紅包分給Teddy和風田，還不忘獻上祝福：「一定要好好表現、加油，I love you!」，並且奉送一個大大的擁抱，Teddy一臉驚嚇表示：「這感覺不太對。」黃豪平也開玩笑說：「這該不會是散場的擁抱？」

難得來闖關的王彩樺也很有衝勁，在遊戲開始前還特別召集所有隊員，圍在一起加油打氣，為團隊提振士氣，一群人挑戰「軟布撞球」，要將撞球搖進對應顏色的球洞中，大家七嘴八舌喊著不同顏色，在一陣混亂當中有驚無險成功過關。節目內容本周六（20日）晚間8點播出。

(中時 )