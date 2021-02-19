4年1次的農會農事小組長及會員代表改選將於2月21日投票，台南市各基層農會包括南市農會和32家區農會，將選出472席農事小組長、1348席會員代表，其中下營區、官田區、後壁區、新化區、將軍區、佳里區、學甲皆有兩派人馬爭搶席次，競爭相當激烈。

台南市農業局長謝耀清表示，今年是台南市第19屆農會農事小組選舉，各基層農會選出農事小組長、會員代表後，再選出理事、監事，再由理事會聘任總幹事。

此次選舉農會總幹事應聘去年11月13日截止登記，33席農會總幹事中，台南市農會、善化區農會、官田區農會、龍崎區農會及左鎮區農會等5位總幹事屆齡退休或不續任，共有42人完成登記手續，經資格審查後，只剩36人符合資格。

其中原本有登記2人競爭的佳里、後壁、將軍、下營農會，皆只剩1人符合資格；官田農會仍有2人競爭；新化農會最激烈，有3人競爭；原本登記應聘善化農會總幹事人選，2人皆不符資格。

據了解，雖然大部分農會總幹事應聘人選皆只有1人，但部分農會派系競爭仍非常激烈，即使是績優總幹事候聘，仍有可能不被理事會聘用，因此農事小組長及會員代表改選暗潮洶湧，各派自有打算，不到最後開票無法確定哪方勝算。

謝耀清表示，農會是農民與政府溝通及農業政策落實最重要的橋梁，希望農民會員透過神聖的選票，選出真正能代表農民意志的會員代表與小組長，進而選任合適的理監事及聘任理想的總幹事，讓農會得以永續經營，協助政府推動農業政策，並提供農民更好的服務。

台南市長黃偉哲也呼籲農民會員，把握手中神聖的選票，不受威脅與利誘，同時督促各農會投開票務必做好防疫措施，進入投開票所一定要戴口罩，並加強酒精清潔工作。

(中時 )