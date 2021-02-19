更多外資資管巨頭加快在華業務拓展步伐。中國證監會網站顯示，已接到施羅德投資管理有限公司提交的在中國境內設立公募基金公司的申請材料。施羅德也成為繼貝萊德、路博邁、富達和聯博等之後，又一家擬進入中國公募基金市場的外資資產管理公司。

證監會公佈的審批進度公示顯示，18日接到施羅德投資的申請材料。截至2020年6月30日，施羅德投資在全球範圍內為客戶管理的資產管理規模總值達6,496億美元。

施羅德於1994年在上海成立第一個位於大陸的代表處，是首批進入中國大陸的外資資產管理公司之一，並在2005年與交通銀行成立交銀施羅德基金公司。

2007年，施羅德開始通過QDII額度（合格境外機構投資者）為客戶提供海外投資機會。2015年正式進駐上海自貿區，成立全資子公司，並於2017年升級為外商獨資投資管理公司（IM WFOE）施羅德投資管理（上海）有限公司。

2020年8月時，中國證監會核准全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）在華設立基金公司，成為首家外資獨資公募基金公司。路博邁（Neuberger Berman）、富達國際和聯博（AllianceBernstein）隨後也提出了申請。

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