隔晚美股受壓，恒指18日急跌489點後，19日早盤曾跌近500點，不過10日線（現處30,048）有承接，A股造好帶動下，恒指收盤回升。

恒指開盤跌111點報30,483點，受A股早盤下跌拖累，恒指最多跌495點，回補年初五上升缺口（30,184點至30,497點），之後跌幅收斂，半日跌259點。午後A股走勢明顯好轉，由跌轉升，恒指曾回升124點，見30,720點全日高。收市報30,644點，升49點或0.16％。

恒指全日高低震盪620點。

國企指數升65點或0.54％，報12,106點；恒生科指收10,560點，跌30點或0.29％。大市全日成交2,532.8億港元。

騰訊跌0.87％報741港元，成交居首達166.82億港元。成交第二大是尾盤傳進軍造車的小米，收升6.4％報30.65港元。

中國聯通升6.9％報5.08港元，為表現最好藍籌；中移動亦升6.4％；中電信更飆近一成。中石化跌2.5％，為表現最差藍籌。

(工商 )