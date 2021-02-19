蝦皮購物先前已與Kakao Friends、黏黏怪、黃阿瑪、咖波、好想兔等知名肖像合作推出官方直營店，更在米奇90周年、去年的春節期間與迪士尼共同打造「2020鼠於你專區」，當時已帶來了翻倍的銷售成長，看準消費者熱愛家傳戶曉的迪士尼需求，而今年蝦皮購物就看準開學季，特別推出了迪士尼於台灣電商上首間官方文具旗艦店。

蝦皮購物的迪士尼官方文具旗艦店，推出韓國原裝進口維尼日記本精裝組，原價624元，特價499元。（蝦皮購物提供）

此次蝦皮購物上的迪士尼文具旗艦店為台灣首家的官方旗艦店，目前已集結了約600項以文具為主的商品，還有特別從日韓引進的限定獨家商品，像是韓國原裝進口的維尼日記本精裝組，還有獨家限定的米奇造型保溫保冰手提袋等，現享開幕慶活動，2月21日至28日期間全館滿8折起，享下單送口罩套、滿額免運再送好禮優惠，4月5日前還有20大品牌聯手推出的「迪士尼粉萌季」活動，共有300多款商品讓大家選購，迪士尼也預估期望「粉萌季」能比過去3年的同檔期達翻倍成長。

蝦皮購物的迪士尼官方文具旗艦店，推出獨家限定，米奇造型保溫保冰手提袋，原價499元，活動優惠399元。（蝦皮購物提供）

(中時 )