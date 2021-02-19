藝人白家綺昨晚上民視鳳凰直播節目《大手牽小手》，分享卸貨倒數前的心情，白家綺也分享現在世代，斜槓人生已經是很普遍的現況，之前她手上有2個節目要主持，能兼顧家庭的秘訣就是「找到神隊友」，能一起分工、一起照顧小孩，言談之間透露非常滿意老公吳東諺的表現。

主持人林星慧冷不防爆料，聽說白家綺和老公吳東諺兩人也會吵架，「有閃過離婚的念頭嗎？」白家綺立馬回問一旁新人「你是不是有想過退出演藝圈？」，你來我往笑料百出。白家綺認為沒有人是完美的，一定要互相信任跟體諒，如果夫妻兩人連誰去接送小孩誰去泡牛奶都要計較，那就建議不要生好了。

白家綺認為，夫妻相處之道就是溝通跟包容。她說之前因為自己有一段失敗的婚姻，所以很多時候都會強勢希望老公吳東諺聽她的，但上一次全家人去爬山，她沿路不斷的叮嚀老公要走好，結果她轉頭看到老公非常小心地抱著小孩爬山，才發現原來她根本就不用叮嚀，老公就會做得很好，所以夫妻共心很重要。

(中時 )