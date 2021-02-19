變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎

"罔腰尬鳳梨"將赴泰動手術 盼性別改變!│中視新聞 20170724

原是男兒身的網紅「罔腰」，3年前赴泰國變性成功，昨(18日)突然在社群網站PO出巨肚照宣布懷孕，透露寶寶已12週大，甚至還PO出超音波照與高醫檢驗單，代表有圖有真相，消息一出震驚全台灣。對此，她的前男友、網紅「鳳梨」火氣則是相當大，在臉書PO出5點回應，稱自己只想靜靜生活，有很困難嗎？

罔腰日前在網上宣布懷孕，令外界譁然，好奇她沒有子宮與卵子是如何懷孕？而罔腰的現任男友則稱，是接受了一位做相關醫學研究醫師的人體測試，更稱雖然成功機率不是百分百，過程也有風險，費用更是天價，但罔腰仍想嘗試。

只是高醫方面隨後也駁斥罔腰說法，稱根本沒有罔腰婦產科就醫紀錄，沒子宮、卵巢而懷孕，這是電影情節。罔腰則回應，她從頭到尾都沒說是哪一間醫院，堅持自己懷有身孕。

不過最慘的莫過於她的前男友鳳梨，在罔腰懷孕消息一出，就成為媒體與外界關注詢問對象，讓鳳梨超火大，在臉書發出5點聲明，「我只是想好好靜靜的生活有很困難嗎？！不要再打電話也不要再私訊，不要再到我公司打擾也不要到住所等待，已經影響到我的家人、員工了。我已經回應完畢了，1.我不知情2.我沒過問3.關我什麼事？4.若屬實，我給予祝福5.全部用到我照片的媒體麻煩撤除以上。」更在回應網友留言時，無奈說：「到底她們當事人不接電話、不回應，關我什麼事？！煩我幹嘛？？？」

(中時新聞網)