響應國際ESG永續發展，統一超(2912)7-ELEVEN於2019年因應全球ESG(Environmental,Social,Governance)趨勢，從「環境、社會、公司治理」做起，並將2021年設定為統一超商「永續元年」，至今省下逾5億支塑膠吸管，去年達成近8500萬度節電量。

7-ELEVEN於2019年因應全球ESG趨勢，從「環境、社會、公司治理」做起，以產銷永續、永續品牌與「食」在安心等創新策略，強化環境保護、社會參與、與公司治理三大面向，具體成果包括：自有品牌包材減量、響應減塑、落實節能減碳，至今省下逾5億支塑膠吸管，去年達成近8500萬度節電量；為因應金管會提出「公司治理3.0-企業永續發展藍圖」，更將2021年設定為統一超商「永續元年」。

統一超表示，將2021年設定為統一超商「永續元年」是企業社會責任轉變為著重ESG 三大面均衡發展的重大進程，且CSR委員會將更名為「永續委員會」，藉此將永續治理深入公司文化與決策核心，CSR企業社會責任報告書也將以「永續報告書」的概念呈現；並呼應聯合國永續發展目標，聚焦「打造便捷生活」、「承諾商品品質」、「永續綠色營運」、「落實社會公益」、「深耕永續管理」、「推動幸福企業」六大主軸，規劃長期永續發展藍圖。

即將在2月20日開幕的7-ELEVEN鳳儀門市也是永續標竿店型，門市設計融合綠色環保、永續發展概念，更加入節能減碳元素，採用節能標章變頻冷氣與節能風扇、LED照明招牌與燈具，門口設置節能風除室、防冷氣外泄，預估年省逾1萬度用電，獨棟式建築屋頂設計為雨水回收集中系統，引流至戶外植栽，傳達與社區環境共生的理念。

此外，鳳儀門市更領先零售業，率先導入符合最新國際公約的R448A環保冷媒，解決高GWP值的溫室氣體排放問題，一年亦可節省冰箱約10%用電量；首創導入將外帶的PP材質湯匙叉子餐具，其中添加20%來自芬蘭、獲得永續林業FSC認證的木質纖維，以減少塑料及碳排放量；室內30%皆採用綠建材，像是壁面、天花板皆為降低環境危害、對人體無害的一級耐燃矽酸鈣板，使用通過綠建材認證之美耐板，低甲醛、低揮發性有機物與低重金屬含量並具綠建材標章的油漆等。

(時報資訊)