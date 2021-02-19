玉山金(2884)旗下玉山銀行攜手友達(2409)及中鋼(2002)等32家台灣傑出企業領袖，共同發起ESG倡議行動簽署「永續發展倡議書」，更進一步承諾對最急迫的氣候變遷採取實際行動，落實各項ESG作為，並推動聯合國永續發展目標(SDGs)。玉山銀董事長黃男州今天表示，透過跨業共同合作和交換意見，一個人跑得快，一群人可以跑得又好又快。透過「永續發展倡議書」承諾書相互彼此支持減碳。去年臺灣防疫工作執行得當，已經讓台灣成為世界亮點；若在企業ESG方面，台灣也能有很好的表現，就能讓世界更看到台灣。玉山金原來CSR委員會今年初升格改為永續發展委員會，由金控董事擔任委員長。

黃男州表示，參加「永續發展倡議書」的很多企業都是台灣的隱形冠軍；國際的品牌大廠如蘋果，Starbuck等都有提出減碳時間表，玉山銀訂也訂出了ESG衡量表，並和提供ESG的公司合作，協助台灣的企業有關ESG放款，屬於ESG link loan融資利率還可以更低。玉山銀也是台灣第一個執行ESG link loan融資的銀行，利率會比一般的融資利率低3~5個基本點。

玉山金的ESG策略有「3I」：一、Inovation,導入創新因子，例如2015年玉山銀開始有碳標籤，2019年發行零碳信用卡；二、Integration,集合更多人來執行，串連客戶共同執行。；三、Influence影響力，相互交流發揮影響力。玉山銀也發行了4檔的綠債，這也是台灣銀行業的創舉，不但第一家發行，檔次也是最多，金額約77億元，籌得資金也是拿來作綠能授信。此外，玉山銀也協助企業發行綠債，如奇美實業50億綠債，玉山銀是維一的承銷商。

(時報資訊)