六堆300年系列活動將配合四季更迭，走入屏東客家鄉鎮，透過在地參與，找回屬於六堆客家人的光榮感。（林和生攝）

在隆隆炮竹聲響下，全台唯一保留客家竹竿炮傳統的屏東市林仔內三山國王廟，將竹竿綁上鞭炮，衝炸神轎用以趨吉避凶，這熱鬧場景，也為六堆300年活動揭開序幕。

六堆是屏高客家族群聚居地統稱，當時為保衛鄉里，散布屏東平原的客家人形成自衛組織，最早先民於萬丹鄉建立「濫濫庄」，其後墾殖的路線大致分為中、南、北3線，沿著隘寮溪、東港溪、林邊溪及支線匯流發展，形成現今客庄風貌與生活紋理。

屏東縣長潘孟安表示，六堆300年系列活動，屏縣府以展現屏東特色為目標，從文化慶典、歷史緬懷、客庄人文特色等不同面向規畫，結合8個客家鄉鎮，透過在地參與，期望找回屬於六堆客家人的光榮感，彰顯屏東客家文化，讓世界看見多元族群的屏東。

此次系列活動依照客家生活足跡，共分成春祈、夏遊、秋收、冬福4個區塊，並融入客家春天祈福至冬天完福，呈現敬天謝地概念，藉此感謝這片土地的包容與陪伴，其中即將到來的元宵尖炮城與竹竿炮便為活動熱鬧揭開序幕。

慶典系列活動取名為「＃ in HAKKA‧屏東」，並將主視覺以客家草結概念設計，編織成六角形象徵六堆團結一心，屏縣府客家事務處長陳麗萍表示，如此慎重就是為強化與年輕世代的鏈結。

陳說，「＃」為新世代網路語言符號，「In」則是普世英語用法，於六堆300年加入潮流和時尚想法，期盼找出屏東客家的獨特及創意，也盼年輕人為接續300年繼續傳承客家的硬頸精神。

(中時 )