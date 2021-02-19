是方電訊（6561）19日公告2020年第四季以及全年營運表現，受惠於雲端市場規模經濟持續發酵，是方全年毛利率達43.73％，四大產品線稅後淨利6.1億元，年增11.79％，全年每股盈餘（EPS）達8.67元，獲利寫下歷史新高。

是方電訊2020年的四季EPS達2.31元，第四季營收6.62億元，年增6.86％，全年營收則衝破25億元關卡，營收、獲利雙創下歷史新高，是方19日召開董事會宣布通過2020年盈餘每股配發現金股利7.8元，併同資本公積配發現金1元，共計每股配發現金8.8元，配息率達101％。

是方表示，旗下雲端應用服務與IDC機房兩大產品線帶動整體營運成長，2020年雲端營收年增30％，IDC機房服務營收年增10.05％，帶動是方第四季表現及全年營收、毛利率、稅後淨利皆創歷史新高。

是方電訊董事長吳彥宏先前曾表示，看好2021年雲端趨勢、IDC機房服務、數據網路服務3大類別將持續成長，同時也看好雲端服務占比有望在2021年達到15％。

(工商 )