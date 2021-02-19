鄰近屏東市勝利星村的屏東原百貨，預計在母親節前夕熱鬧開幕。（林和生攝）

屏東縣政府在鄰近屏東市勝利星村的康定街上，將6棟日式眷舍群打造成為有著濃濃原民風格的「原百貨」，作為販售原民工藝、文創小物、農特產品及美食的場域，原本預計農曆年前開幕，但因疫情攪局而延後，縣府近日拍版確定，將在母親節前夕開門營業。

屏縣府原民處長顏成仁指出，「原百貨」的初衷主要是考量不同部落有不同特色、工藝及地方特產，每樣產品都能深刻連結部落故事，過去都在原鄉孤芳自賞，抑或等著客人上門，此處正好作為產品說故事的地方及展售平台，畢竟百貨什麼都有、什麼都賣，便賦予部落前店的角色。

位址從康定街2號到12號的6棟建物為獨立封閉街道，顏成仁說，依著不同主題，規畫原童、原織、原聚、原家、原食及原音等6個主題 ，各擁一間歷史建築眷舍，展售來自原鄉的工藝精品、部落美食、原民家具、親子手作、音樂及服飾。

受到疫情影響，連帶讓工期延宕，但顏說，其實內部裝修都已經到位，不過為求融入更多原民元素，還會加入更多來自部落的裝置藝術，「與其倉促開幕，不如一次到位」，目前仍在加緊趕工，預計4月底、5月初，保證母親節前夕就能以嶄新面貌呈現。

指著部分已經上架的精品，分別來自9個原鄉部落工作坊，一旁還有商品電腦簡介，點入網頁有更詳細介紹，民眾有興趣，還能按圖索驥走訪原鄉，顏成仁不諱言，原百貨開設的主要目的是將部落美好介紹出去，讓產業有多元管道得以被看見。

(中時 )