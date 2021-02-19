北市一名公務員人夫阿文（化名），遭妻子背叛，還看到老婆與小王的性愛片，氣得休妻，但小孩的監護權卻歸妻子，離婚後想探視兒子被拒，憤而傳電子郵件嗆「給小孩看他媽怎麼外遇」，人妻心生恐懼報警， 阿文被告後一審被台北地院判拘役25日，上訴後，高院維持一審判決確定。

據「自由時報」報導，阿文與前妻（小玉）婚後育有1子，但2人感情日趨淡薄，小玉禁不起外界誘惑出軌，還被拍下性愛片，阿文某日看到小玉偷吃小王的口交與噴奶淫片，頓時綠光罩頂，氣得質問小玉，對方坦承自己是性愛片中的女主角，雙方最終離婚收場，但孩子的監護權歸阿玉，阿文則擁有探視權。

第一段婚姻遭背叛的阿文，很快就找到第二春，但2017年欲探視與小玉生的兒子時，小玉以兒子生病不宜外出為由，拒絕阿文探視，阿文一氣之下就寫了一則電子郵件給前妻「如果妳敢影響我的探視權，我會等小孩成年時，讓他看看妳所有的外遇證據，看他媽怎麼外遇、怎麼噴奶，怎麼幫別的男人吹喇叭」。

小玉看後立刻前往警局報案，阿文到案後強調，方法或許不當，但目的正當，且小孩有權利知道父母離婚的原因，他也未散布影片，並無恐嚇犯行，惟一審仍將阿文判拘役25日，阿文不服上訴。

高院指出，小玉取消阿文探視有理，但阿文卻以超出「警告」的文字恐嚇，造成小玉心裡畏懼，另小孩雖有權知道父母離婚原因，卻不代表阿文可以給孩子看小玉的性愛片。雖阿文一度承認犯行，願意和解，卻又否認恐嚇，故不給予緩刑，評議後仍維持一審拘役25日見解，全案確定。

(中時新聞網)