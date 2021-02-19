網紅罔腰做變性手術後，在IG上公布懷孕喜訊，究竟是真是假、鬧得沸沸揚揚，台灣試管教父李茂盛說，若無子宮的變性人，想做試管懷孕生子，機率等於零，但若想移植子宮，目前台灣法令是不合法，也無這樣的技術。

茂盛醫院院長李茂盛指出，若從男兒身變成女兒身的話，她的體內並沒有女性生殖系統，也就是欠缺懷孕的重要器官，就是子宮，同時也沒有製造卵子的卵巢和輸卵管…等，因此沒有懷孕生子的條件。

李茂盛說，若想移植子宮或裝設人工子宮懷孕生子，在台灣是違法的，目前只有國外才有移植子宮的技術，但做的案例非常少，同時，卵巢也是無法移植的，從男變女的變性人想懷孕，只有透過向血型相同的人「借卵」才不會產生排斥，也才有受孕的可能性。

茂盛醫院婦產科醫師林于翔說，移植子宮手術案例並不多，國外針對女性對女性做移植，曾將健康女性的子宮切除後，拿去移植在子宮嚴重受損的婦女身上，但從沒聽過由男性變性為女性後，用子宮移植的方式來懷孕的案例。

林于翔解釋，變性手術除做陰道重建，並施打女性荷爾蒙以維持女性性徵，但身體內還是欠缺女性生殖系統；若俗稱的「陰陽人」，即同時擁有男女性的生殖系統的人，仍不太可能懷孕，「陰陽人」子宮發育不全，多為先天性不孕患者，無法順利受孕。

(中時 )