JJ和孫燕姿一同包餃子祝賀新春快樂。（翻攝林俊傑YouTube）

JJ和孫燕姿一同包餃子祝賀新春快樂。（翻攝林俊傑YouTube）

林俊傑（JJ）農曆年前為蔡健雅演唱會站台後，隨即飛返新加坡與家人團聚共度春節，雖是休假，但他工作行程依舊，除了錄製網路直播節目「Wednesdays with JJ」，他近日趁空探訪同在新加坡的好友孫燕姿，兩人一起親手包起象徵元寶的餃子，為大家送上新年祝福，豈料，人生第二次包餃子鍋貼的金曲歌王，技術慘遭孫燕姿嫌棄「你去唱歌吧你」。

JJ於2019年在天津第一次嚐試包餃子，他當時一邊包著餃子一邊露出苦瓜臉，站在身旁的林爸爸勸兒子「你去唱歌吧，這個...讓別人來吧」，笑翻眾人；如今相隔3年再試身手，好友孫燕姿風趣借用林爸當年的「金句」，猛虧他還是別包餃子了，趕緊去唱歌吧。有趣的是，難得公開秀廚藝的JJ，不是包到整顆餃子黏在桌上、就是麵皮桿得太厚，所幸最後烹調出來的成品還不錯，兩人幽默喊話合資開店，還取了店名「小林孫煎」。

JJ今年終於回到新加坡和家人團圓，太久沒品嚐媽媽拿手菜的他，日前吃到媽媽親手做的壽司，開心地大喊「幸福」，而孝順的他也大展身手，煎牛排回敬媽媽品嚐；不過，他回老家仍心繫工作，直播節目照常開播，「一年多沒回新加坡了，滿開心終於可以回到新加坡跟家人在一起」；林媽媽也透露一年多來思念JJ的心情，「想兒子的時候就聽歌、看照片，有照片有音樂跟著我」。

JJ出道後因工作忙碌，回新加坡都只待一、二個星期，但此行將多待一陣子享天倫樂，林媽媽開心地說：「兒子在家很溫暖，有機會多煮些東西給兒子吃。」JJ的經紀人徐佩雲今（19日）表示，「Wednesdays with JJ」的節目內容大部分都是JJ自己的發想，「隨著周遭的人事物來進行聊天內容，主要和大家聊生活」，透露JJ回新加坡後生活作息及身體狀況一切正常，「除了過年也有進行一些工作，近日會曝光，敬請期待」。

林俊傑 Ｘ 孫燕姿【包餃子】挑戰

(中時 )